Байден утвердительно ответил на вопрос о прогрессе гуманитарных пауз в Газе – Белый дом

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Президент США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос о прогрессе в вопросе гуманитарных пауз в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

Журналисты спросили Байдена, есть ли прогресс в обеспечении гуманитарной паузы в палестинском анклаве.

"Да", – ответил президент США и поднял большой палец вверх.

Ранее представитель администрации президента США заявил журналистам, что Америка сейчас обсуждает возможность существенной паузы в боях в Газе. Он также отметил, что к настоящему моменту каких-либо договоренностей нет, однако США работают над этим.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. По стране было запущено несколько тысяч ракет. Одновременно с этим бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля и захватили мирных граждан и израильских военных в заложники.

В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". С начала эскалации конфликта со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек. Со стороны Газы погибли 9 488 человек, еще 23,5 тысячи пострадали.