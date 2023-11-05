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МИД Турции подтвердил переговоры Фидана и Блинкена 6 ноября
Фото: depositphotos/palinchak
Глава МИД Турции Хакан Фидан встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном в понедельник, 6 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление дипведомства Турции.
В ведомстве отметили, что Блинкен посетит Турцию 5–6 ноября. На переговорах с Фиданом он обсудит ситуацию в секторе Газа и региональные проблемы. Помимо этого, состоится обмен мнениями по двусторонним отношениям, уточнили в ведомстве.
В субботу, 4 ноября, госсекретарь США посетил Иорданию, где провел встречу с министрами иностранных дел нескольких арабских стран для обсуждения ситуации в секторе Газа.
До этого Блинкен, выступая на пресс-конференции в Тель-Авиве, заявил, что американская сторона предложила Израилю шаги, призванные минимизировать жертвы среди гражданского населения сектора Газа. Отмечается, что он обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и другими высокопоставленными чиновниками конкретные шаги, чтобы этого достигнуть.
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