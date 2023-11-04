Сотрудница Госдепа США обвинила Байдена в геноциде жителей сектора Газа

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Сотрудница госдепартамента США Сильвия Якуб заявила, что американский президент Джо Байден причастен к геноциду жителей сектора Газа. Об этом она написала в социальной сети X (бывшая Twitter).

Как отмечает издание, американские дипломаты могут выражать свое недовольство политикой правительства через специальные внутриведомственные заявления. Так, Якуб разослала письмо для того, чтобы собрать подписи под ее заявлением с призывом в отношении палестино-израильского конфликта. Также она выразила свою позицию в соцсетях.

"Вы причастны к геноциду, президент", – написала Якуб.

Ранее администрация президента США Джо Байдена потребовала от властей Израиля объяснить причины удара по лагерю беженцев Джебалия в северной части сектора Газа.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. По стране было запущено несколько тысяч ракет. Одновременно с этим бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля и захватили мирных граждан и израильских военных в заложники. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

С начала эскалации конфликта со стороны Израиля погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали. Со стороны Газы погибли 9 227 человек, еще 23,5 тысячи пострадали.