Блинкен 4 ноября организует встречу глав МИД арабских стран-союзников в Иордании

Фото: ТАСС/AP/J. Scott Applewhite

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Иорданию 4 ноября организует организует встречу глав МИД арабских стран-союзников. Об этом со ссылкой на арабских дипломатов и американских чиновников сообщает газета Times of Israel.

С 2 по 10 ноября Блинкен находится в зарубежном турне, в рамках которого посетит Израиль, Иорданию, Японию, Южную Корею и Индию.

Согласно данным источника, Вашингтон собирается использовать встречу в Иордании, чтобы привлечь региональных партнеров к поддержке как можно большего числа своих стратегий в отношении конфликта между Израилем и ХАМАС.

Ранее Блинкен также заявлял, что администрация США считает необходимым рассмотреть возможность введения гуманитарных пауз в секторе Газа. Во время переговоров с правительством Израиля он и американский лидер Джо Байден отмечали важность того, чтобы израильские власти действовали в соответствии с правилами ведения войны и нормами международного гуманитарного права.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

Число покинувших свои дома жителей сектора Газа достигло 1 млн человек