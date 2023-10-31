Блинкен считает необходимым изучить возможность введения гуманитарных пауз в Газе

Фото: ТАСС/АР/Maya Alleruzzo

Администрация США считает необходимым рассмотреть возможность введения гуманитарных пауз в секторе Газа, заявил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

"В Газу должны поступать продовольствие, вода, медикаменты и другая необходимая гуманитарная помощь для мирного населения. Мирное население должно иметь возможность не подвергаться опасности, что становится еще более сложной задачей, поскольку ХАМАС использует гражданских лиц в качестве живого щита. Необходимо рассмотреть возможность гуманитарных пауз", – передает заявление Блинкена ТАСС.

Госсекретарь подчеркнул, что во время переговоров с правительством Израиля он и американский лидер Джо Байден отмечали важность того, чтобы израильские власти действовали в соответствии с правилами ведения войны и нормами международного гуманитарного права.

Блинкен заявил, что израильская сторона должна принимать меры для избежания жертв среди мирных граждан.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября 2023 года, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это израильская армия приступила к операции "Железные мечи".

28 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о начале второго этапа войны, увеличив территорию, где будет проходить наземная операция. 31 октября Нетаньяху заявил, что военная операция Израиля в секторе Газа перешла в третью фазу. По его словам, израильская армия нарастила свое наземное вторжение в Газу. По его словам, ХАМАС будет ликвидирован.

