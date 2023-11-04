04 ноября, 05:46Политика
Американцы призывают Байдена добиваться прекращения огня в Газе – СМИ
Фото: 123RF/gintsivuskansphoto
Более 600 сотрудников Агентства международного развития США (USAID) призывают администрацию президента Джо Байдена добиваться немедленного прекращения огня в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом сообщает газета The Washington Post.
Как пишет издание, сотрудники USAID "встревожены и обескуражены" многочисленными нарушениями международного права, призванного защищать мирное население, медицинский персонал и представителей СМИ, а также школы, больницы и храмы.
По данным The Washington Post, под письмом, датированным 3 ноября, поставили подписи более 630 сотрудников USAID.
Ранее представитель администрации США высокого ранга заявил, что вывод большого числа иностранцев из Газы требует существенной паузы в боях. По его словам, вывод крупного числа заложников потребует "очень существенной паузы в конфликте". Он также отметил, что к настоящему моменту каких-либо договоренностей нет, однако США активно работают над этим.
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