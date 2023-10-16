Израиль предупредил Зеленского, что сейчас "неподходящее время" для визита – СМИ

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Украинский лидер Владимир Зеленский хотел прилететь в Израиль в качестве поддержки, но израильские власти заявили, что глава Украины выбрал для визита "неподходящее время". Об этом сообщает портал Ynet.

Зеленский хотел прилететь в Израиль в знак солидарности вместе с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Однако в Израиле посчитали, что его визит является неуместным из-за боевых действий на Украине. При этом израильские власти не исключили, что украинский президент может приехать в страну позже.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский рассказал о своих опасениях по поводу того, что внимание западных стран к Украине может снизиться на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Вместе с тем президент Украины выразил надежду на то, что поддержка Киева со стороны Соединенных Штатов не прекратится.

До этого президент США Джо Байден заявил о готовности оказать поддержку Израилю. Он подчеркнул, что в случае необходимости Америка готова перебросить на Ближний Восток дополнительные силы, а также призвал страны мира не пользоваться конфликтом между Израилем и Палестиной.

Обострение арабо-израильского конфликта произошло 7 октября. С момента эскалации число жертв со стороны Израиля составило свыше 1,4 тысячи человек. Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа палестинцев превысило 2,8 тысячи человек.

Среди погибших при эскалации конфликта с израильской стороны оказались 16 граждан РФ.

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