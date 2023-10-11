Зеленский обеспокоен, что внимание Запада к Украине ослабнет из-за конфликта в Израиле

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Украинский президент Владимир Зеленский опасается, что внимание западных стран к Украине может снизиться на фоне обострения палестино-израильского конфликта. Об этом он сообщил в интервью France 2.

Вместе с тем президент Украины выразил надежду на то, что поддержка Киева со стороны Соединенных Штатов не прекратится.

Ранее президент США Джо Байден заявил о готовности оказать поддержку Израилю. Он подчеркнул, что в случае необходимости Америка готова перебросить на Ближний Восток дополнительные силы, а также призвал страны мира не пользоваться конфликтом между Израилем и Палестиной.

В частности, в ночь на 11 октября в Израиль прибыл первый американский самолет с боеприпасами для израильской армии.

По словам помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, имеющихся в бюджете Соединенных Штатов средств хватит как на продолжение оказания помощи Украине, так и на поддержку Израиля.

Палестино-израильский конфликт обострился после того, как 7 октября сектор Газа начал операцию против еврейского государства, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

Поддержка Украины со стороны США ослабевает на общественном уровне – СМИ