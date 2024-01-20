Зеленский обеспокоен словами Трампа о завершении конфликта на Украине за 24 часа

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он обеспокоен словами экс-президента США Дональда Трампа про урегулирование конфликта на Украине за 24 часа. Об этом он сообщил в интервью Channel 4 News.

По словам Зеленского, для принятия такого плана ему необходимо знать его детали, которых Трамп на сегодняшний день еще не раскрыл. Украинский лидер, в частности, опасается, что план Трампа может встать против интересов Киева.

Зеленский также воспользовался возможностью во время интервью, чтобы пригласить экс-президента США на Украину.

Ранее Владимир Зеленский резко ответил Дональду Трампу на его слова о быстром окончании конфликта на Украине, посоветовав американскому политику тщательнее думать прежде, чем говорить.

Сам Дональд Трамп заявлял, что имеет хорошие отношения с Владимиром Путиным и главой КНР Си Цзиньпином, а также подчеркнул, что ладить со странами, имеющими ядерное оружие, – важно.

По мнению Трампа, его президентство сделало бы невозможным конфликт на Украине. Он уверен, что все его боялись и уважали.

Трамп рассказал, как решит конфликт на Украине в случае избрания его президентом США