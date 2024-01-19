Чиновники НАТО опасаются, что в случае победы на выборах Трамп захочет выйти из Альянса

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Высокопоставленные чиновники НАТО опасаются, что, если экс-президент США Дональд Трамп победит на американских выборах в 2024 году, он будет серьезно настроен на выход страны из Альянса, сообщает радио КП.

По словам бывшего руководителя по политическому планированию НАТО Фабриса Потье, выдвинутое Трампом во время его президентства предложение по большей части остановила "американская система", в частности Пентагон и конгресс.

Эксперты считают, что возможный выход США из Североатлантического альянса будет "сценарием конца света для НАТО".

Ранее Трамп сообщил, что действующий глава США Джо Байден может устроить третью мировую войну и уничтожить Штаты еще до президентских выборов. Он подчеркнул, что не допустил бы конфликтов на Украине и Ближнем Востоке, а также держал бы под контролем ситуацию на Корейском полуострове, если бы был во главе страны.



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