Власти США возобновили депортацию российских граждан обратно в РФ – СМИ

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Администрация американского президента Джо Байдена возобновила депортацию граждан РФ обратно в Россию, тем самым поменяв позицию, принятую после начала спецоперации на Украине. Об этом сообщает издание The Guardian.

По информации газеты, процедура депортации была приостановлена год назад, однако на этой неделе иммиграционная и таможенная полиция США сообщила, что продолжает депортации в различные страны, в том числе в РФ.

Отмечается, что администрация Байдена возобновила депортацию без какого-либо публичного объявления об этом.

В качестве примера издание привело ситуацию молодого человека, который приехал из России в США, чтобы избежать частичной мобилизации. Его внезапно депортировали обратно в РФ в эти выходные.

Адвокат россиянина Дженнифер Скарборо сообщила журналистам, что пытается разобраться в сложившейся ситуации.

Ранее иммиграционная служба Бали объявила о депортации 31 российского и украинского туриста. По данным ведомства, с января по март 2023 года на Бали прибыли в общей сложности 43 622 россиянина.

В свою очередь, губернатор индонезийского острова Ваян Костер предложил отменить упрощенный визовый режим для туристов из России и Украины.

До этого сообщалось, что на Бали задержали российского телеведущего, юмориста и актера Михаила Шаца (признан в России иностранным агентом). Шац был задержан перед концертом представителями миграционной службы Индонезии.

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