Власти Нидерландов прекратят давать убежище уклоняющимся от мобилизации россиянам

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Нидерланды больше не будут автоматически давать убежище россиянам, уклоняющимся от мобилизации, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на статс-секретаря министерства безопасности и юстиции королевства Эрика ван дер Бурга.

Несколько месяцев назад он сказал, что граждане РФ, которые уклоняются от мобилизации, смогут в любом случае оставаться в Нидерландах, поскольку при депортации им грозит уголовное преследование. Теперь это правило будет касаться только тех граждан России, кого уже призвали на службу. Решения по их заявлениям пока приниматься не будут. Это значит, что они могут автоматически оставаться в Нидерландах.

Чиновник добавил, что это правило не распространяется на дезертировавших российских военнослужащих. По его словам, служба иммиграции и натурализации самостоятельно сможет принять решение по их международной защите на индивидуальной основе.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что ненавидящие свою страну и призывающие к ее поражению должны рассматриваться как hostis publicus, враги общества. Таких людей он назвал предателями.

Политик также выразил мнение, что их не стоит пускать обратно в Россию. Кроме того, он также предложил полностью лишать таких граждан их источников доходов в РФ.

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