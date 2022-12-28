Медведев призвал не пускать обратно в Россию уехавших россиян

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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что покинувших Россию граждан следует не пускать обратно "до конца их дней", поскольку они являются предателями. Об этом сообщает RT.

"Предатели, которые так ненавидят свою страну, что призывают к ее поражению и гибели, должны рассматриваться как hostis publicus, враги общества. Таких лиц не следует пускать обратно в Россию до конца их дней", – заявил он.

Также, по мнению Медведева, таких россиян следует полностью лишить их источников доходов в РФ. Он отметил, что допуск данной категории граждан на территорию России должен быть возможен только в случае их публичного и недвусмысленного раскаяния, а в некоторых случаях – в результате помилования или амнистии.

Ранее Вячеслав Володин заявил, что нужно отменить преференции для покинувших Россию и ввести повышенную ставку налогообложения. Он добавил, что уже ведется работа над соответствующими изменениями в законодательство.

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