Власти Бали запретили туристам арендовать мотоциклы

Фото: АР/Firdia Lisnawati

Власти индонезийского острова Бали запретили туристам брать в аренду мотоциклы после нескольких резонансных ДТП. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на губернатора Бали Ваяна Костера.

"Они (туристы. – Прим. ред.) недисциплинированны и ведут себя ненадлежащим образом", – заявил губернатор.

Вместо аренды транспорта Костер предложил иностранцам пользоваться транспортными услугами, которые предоставляет туристический бизнес острова. Как отмечает агентство, пока что неизвестно, как именно будет контролироваться введенный запрет.

Костер обратился в министерство иностранных дел и министерство юстиции Индонезии с просьбой выдать острову полномочия на прекращение действия виз иностранцев, которые будут замечены на мотоцикле или окажутся участниками других правонарушений.

Как сообщает агентство, запрет на аренду мотоциклов может быть связан с поведением российских и украинских граждан, так как за последнее время произошла серия аварий с их участием.

В индонезийских СМИ отметили, что бизнес внутри острова новость о запрете на аренду встретил негативно.

Ранее Ваян Костер предложил отменить упрощенный визовый режим для граждан из России и Украины. Он объяснил свое решение тем, что за последнее время получил большое количество жалоб на туристов из этих двух стран.

В свою очередь, иммиграционная служба Бали объявила о депортации 31 российского и украинского туриста. По данным ведомства, с января по март 2023 года на Бали прибыли в общей сложности 43 622 россиянина.



Визовый режим для россиян хотят ужесточить на Бали

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