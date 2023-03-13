На Бали хотят ужесточить визовый режим для россиян и украинцев

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Губернатор индонезийского острова Бали Ваян Костер предложил отменить упрощенный визовый режим для туристов из России и Украины, сообщает The Jakarta Post.

Костер написал запрос в министерство иностранных дел и министерство юстиции и прав человека Индонезии с просьбой прекратить выдачу виз по прибытии.

Свое предложение он аргументировал "плохим поведением и возможными преступными действиями", предположительно совершенными российскими и украинскими туристами. Он пояснил, что в последнее время получал огромное количество жалоб на туристов из этих двух стран. По его словам, россияне и украинцы якобы приезжают на Бали в поисках работы по туристическим разрешениям.

В свою очередь, иммиграционная служба Бали объявила о депортации 31 российского и украинского туриста. По данным ведомства, с января по март 2023 года на Бали прибыли в общей сложности 43 622 россиянина.

Ранее Костер объявил о предстоящем ограничении доступа туристов на священную гору Батур. По его словам, некоторые путешественники приезжают в горы на мотоциклах. Подобное он счел неподобающим поведением.

Также губернатор Бали заявил, что с идеей запрета выступили религиозные лидеры. Они посчитали, что горы можно оставить открытыми только для паломничества и проведения религиозных обрядов, чтобы избежать ущерба для них.

Гора Батур является действующим вулканом и популярным туристическим местом на Бали. Отмечается, что после визитов неприличных посетителей местные жители проводят в горах ритуал очищения от плохого духа.

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