Туристический сервис Russpass подготовил подборку термальных источников России

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Туристический сервис Russpass подготовил подборку о популярных термальных источниках России, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Перечень состоит из семи интересных локаций. Один из термальных источников располагается в Тюменской области. Температура воды здесь равна 38–43 градусам.

Россиянам также посоветовали побывать на Сахалине. У вулкана Баранского находится целая группа термальных источников и грязевых котлов. Они называются Старозаводским термальным полем.

Кроме того, Russpass предлагает побывать на источнике Белокуриха в Алтайском крае, термальном комплексе с бассейном в Краснодарском крае, Бесстыжих ваннах в Ставропольском крае и некоторых других локациях.

Ранее стало известно, что цифровым сервисом планирования путешествий Russpass с момента его создания воспользовались больше шести миллионов раз. Чаще всего поездки планировали в Москву, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!