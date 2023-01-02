Сервис Russpass подготовил маршруты для автопутешествий из Москвы

Фото: ТАСС/Михаил Солунин

Цифровой туристический сервис Russpass подготовил маршруты для автомобильных путешествий из Москвы. Маршруты составлены по Московской, Рязанской, Тверской и Тульской областям, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Так, в сервисе есть готовые планы поездок с картой, описанием объектов и расписанием их работы, рекомендации по выбору заведений общественного питания, а также плейлист, который можно включить в дороге.

Так, в Подмосковье пользователям предлагают съездить в этнопарк "Кочевник". Маршрут составлен на два дня. В первый день предстоит выдвинуться на северо-запад Московской области и доехать до музея соколиной охоты в деревне Лысково. Далее можно остановиться в спортивном парке и покататься на лыжах или сноуборде. Путешественники с детьми могут также посетить творческую лабораторию в Дмитрове, а на следующий день побывать в "Доме хаски", пообщаться с енотами и покататься на верблюдах.

Автомаршрут "Гастрономический тур по Подмосковью и Тверской области" рассчитан на три дня. Все желающие смогут за три дня посетить фермы, пивоварни, мармеладную фабрику, а еще увидеть местные архитектурные памятники.

Например, в первый день можно заехать в семейное хозяйство, где разводят животных. Оно находится в живописном Истринском районе. После дегустации можно отправиться в Иосифо-Волоцкий монастырь XV века. Второй и третий дни маршрута посвящены местной кухне Тверской области.

Маршрут "Зимние приключения в Туле и Ясной Поляне" проходит по Тульской области, он понравится ценителям искусства. Посетить можно Приокско-Террасный заповедник с зубрами, Государственный мемориальный историко-художественный и природный музей-заповедник В.Д. Поленова. В Туле обязательно рекомендуется побывать в традиционных туристических местах города, а затем доехать до Ясной Поляны.

В Рязанской области путешественников ждут экстрим, история и архитектурные открытия. Еще один вариант подойдет для однодневного путешествия на ферму с альпаками и сыроварню в Московской области.

В период новогодних праздников горожане смогут отправиться по подмосковным маршрутам с сервисом Russpass. В приложении собрали маршруты по популярным подмосковным городам, в числе которых – Коломна, Дмитров, Звенигород и другие. Туристов познакомят с историческими объектами городов и их символами.

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