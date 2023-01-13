Туристическим сервисом Russpass воспользовались около 6 млн раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Цифровым сервисом планирования путешествий Russpass с момента его создания воспользовались больше шести миллионов раз. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В прошлом году пользователи чаще всего обращались к сервису для планирования поездок в Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский край, на Камчатку и Сахалин, в Свердловскую область. Сегодня в Russpass доступно больше шести тысяч предложений для организации поездок в разные регионы РФ – это маршруты, места, экскурсии и события.

"За прошедший год аудитория Russpass, число партнеров и предложений для туристов значительно выросли. <...> Сейчас с ресурсом сотрудничают свыше 4,4 тысячи отелей и других представителей индустрии гостеприимства", – рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Сейчас на портале доступно 27 функций. Недавно среди них появился конструктор путешествий, который с учетом всех запланированных достопримечательностей определяет оптимальный путь на разных видах транспорта. Также в Russpass появились авторские маршруты для поездок – всего больше 250 маршрутов по всей России.

Ранее сообщалось, что в 2022 году портал "Узнай Москву" посетили более 1,6 миллиона раз. Пользователи могли принять участие в викторинах, изучить историю зданий и биографию известных жителей столицы разных эпох.

Наиболее популярным стал раздел "Маршруты", в котором собрано более 240 вариантов прогулок по городу.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!