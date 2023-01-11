Названы приложения, которыми москвичи пользуются для решения бытовых вопросов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Свыше 90% москвичей активно пользуются смартфонами, причем больше половины из них предпочитают использовать мобильные устройства для получения различных городских услуг. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Москва развивает экосистему мобильных приложений. С их помощью жители записываются к врачам, передают показания счетчиков, заботятся о питании и успеваемости детей, оплачивают счета и многое другое", – отметили в столичном департаменте информационных технологий.

Для решения различных бытовых вопросов, например оплаты ЖКУ или записи к врачу, горожане используют приложения "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва". Первое скачали уже 8,8 миллиона раз, а второе – 4,5 миллиона. Решать общедомовые вопросы москвичам помогает "Электронный дом Москва". В приложении можно проводить онлайн-собрания собственников, вызывать мастеров, общаться с соседями.

По медицинским вопросам пользователи обращаются к приложению "ЕМИАС.ИНФО", которым ежедневно пользуются свыше полумиллиона человек. В нем можно записаться на прием в медучреждения, ознакомиться с медицинскими документами, в том числе с протоколами осмотров врачей.

У москвичей с детьми также востребованы сервисы "Московской электронной школы" и приложение "Библиотека МЭШ". С помощью первого взрослые могут следить за успеваемостью и учебным процессом своих детей, а во втором школьники могут найти различные цифровые материалы для самостоятельной подготовки к урокам.

Доступны в столице и приложения для активных пользователей общественного транспорта – это "Московский транспорт" и "Метро Москвы". Их суммарно скачали больше 13 миллионов раз. С их помощью можно построить маршрут поездки, пополнить проездной билет, найти машину каршеринга или велопрокат и многое другое.

В числе других популярных сервисов – "Узнай Москву" и Russpass для изучающих столицу и путешествующих по России, а также "Наш город" и "Активный гражданин", позволяющие решать различные городские проблемы.

Ранее на портале госуслуг застрахованным в системе ОМС россиянам стали доступны новые сервисы. Теперь через интернет можно встать на учет в системе ОМС, получить сведения о страховании, прикрепиться к поликлинике, а также выбрать или заменить страховую организацию.



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