Москвичам рассказали об изменениях в билетной системе города в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В 2022 году в Москве повысили удобство билетной системы общественного транспорта за счет внедрения альтернативных способов оплаты и других нововведений. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на главу Дептранса Максима Ликсутова.

"В 2022 году мы <...> начали внедрять систему быстрых платежей, которая позволит людям вернуться к оплате смартфоном. Запустили оплату по биометрии на всех станциях Московского центрального кольца и начали тестирование в наземном транспорте", – рассказал Ликсутов.

Так, на МЦК в прошлом году полностью отечественные турникеты получили возможность оплаты проезда банковской картой и стали работать заметно быстрее. А с лета в общественном транспорте Москвы внедряется возможность оплаты по QR-коду, с помощью системы быстрых платежей. Сейчас оплатить проезд смартфоном можно на БКЛ и в приложении "Парковки России", а в этом году она заработает в метро, на МЦК и в наземном транспорте.

А осенью минувшего года на всех станциях Московского центрального кольца заработала система Face Pay, позволяющая оплачивать поездки с помощью биометрии. Также сервис уже доступен в столичном метро, а параллельно тестируется в наземном транспорте.

Одним из первых нововведений прошлого года стала возможность активировать удаленное пополнение карт "Тройка" на валидаторах в автобусах, электробусах и трамваях. За год ей воспользовались больше 2,1 миллиона раз. Удаленно активировать можно не только пополнение по тарифу "Кошелек", но и билеты на 30 и 90 дней, а также год.

Между тем школьникам и студентам дали возможность пополнять социальные карты в любой день, а не только в начале и конце месяца, как раньше. Это позволяет им экономить время и деньги.

Ликсутов обратил внимание и на другое важное нововведение – перевод "Троек" на российский чип. Этот процесс начался еще в 2019 году. С тех пор в кассы метро поступило свыше 3,5 миллиона обновленных транспортных карт, а к концу 2027 года их количество увеличится до 19 миллионов.

С 2 января этого года в Москве увеличили лимит пополнения ‎"Тройки". Теперь баланс карты можно пополнить на десять тысяч рублей вместо прежних трех тысяч. Это будет удобно горожанам, которые оплачивают ей не только проезд, но и билеты в музеи и зоопарк, а также на аэроэкспресс.



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