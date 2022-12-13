Москвичам предложили выбрать название для сервиса Face Pay в "Активном гражданине"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Москвичам предложили выбрать новое название для сервиса оплаты Face Pay на платформе "Активный гражданин". Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

До этого жители Москвы предложили чат-боту Александре множество вариантов на русском языке, из которых были выбраны пять лучших. Отдать свой голос можно за одно из следующих названий:

"Оплати улыбкой";

"Система биометрической оплаты";

"Лицо Москвы";

"Оплата взглядом";

"Облик".

Заммэра столицы Максим Ликсутов обратил внимание на то, что власти города стараются внедрять только российские технологии. Поэтому и название должно быть на русском языке.

"Автора самого популярного варианта ждет очень ценный приз – три года бесплатных поездок при оплате проезда по распознаванию лица", – добавил он.

Проект "Активный гражданин" был запущен в Москве в 2014 году. За это время горожане определили места, на территориях которых необходимо провести благоустройство, а также выбрали мероприятия для фестивалей и приняли другие решения путем голосований.

Ранее сообщалось, что жители Москвы на портале "Активный гражданин" выбрали дизайн лимитированной проездной карты "Тройка", посвященной Музею Гаража особого назначения ФСО.

Победил вариант с изображением автомобиля ЗИЛ-41047 – одного из самых известных представительских лимузинов эпохи СССР.

Пользователям Face Pay не надо пересдавать биометрию при смене образа – Ликсутов

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