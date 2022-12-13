11:48Транспорт
Москвичам предложили выбрать название для сервиса Face Pay в "Активном гражданине"
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Москвичам предложили выбрать новое название для сервиса оплаты Face Pay на платформе "Активный гражданин". Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.
До этого жители Москвы предложили чат-боту Александре множество вариантов на русском языке, из которых были выбраны пять лучших. Отдать свой голос можно за одно из следующих названий:
- "Оплати улыбкой";
- "Система биометрической оплаты";
- "Лицо Москвы";
- "Оплата взглядом";
- "Облик".
Заммэра столицы Максим Ликсутов обратил внимание на то, что власти города стараются внедрять только российские технологии. Поэтому и название должно быть на русском языке.
"Автора самого популярного варианта ждет очень ценный приз – три года бесплатных поездок при оплате проезда по распознаванию лица", – добавил он.
Проект "Активный гражданин" был запущен в Москве в 2014 году. За это время горожане определили места, на территориях которых необходимо провести благоустройство, а также выбрали мероприятия для фестивалей и приняли другие решения путем голосований.
Ранее сообщалось, что жители Москвы на портале "Активный гражданин" выбрали дизайн лимитированной проездной карты "Тройка", посвященной Музею Гаража особого назначения ФСО.
Победил вариант с изображением автомобиля ЗИЛ-41047 – одного из самых известных представительских лимузинов эпохи СССР.
Пользователям Face Pay не надо пересдавать биометрию при смене образа – Ликсутов
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