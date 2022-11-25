Москвичи предложили переименовать Face Pay в "Мордашку", "Распознайку" или "Опля!"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Пассажиры столичного метро предложили переименовать сервис Face Pay в "Мордашку", "Распознайку" или "Опля!", сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Такие варианты для сервиса оплаты москвичи выбрали в рамках конкурса на лучшее название Face Pay на русском языке. При этом в общей сложности было предложено около тысячи идей.

В десятку наиболее необычных названий, которые прислали чат-боту Александре пользователи, также вошли:

"Угадайка";

"Узнавашка";

"Сезам";

"Бармалей";

"Метролик";

"Не Заяц";

"Зеркальце".

В ближайшее время будут определены 5 финалистов. За автора лучшего названия можно будет отдать голос на портале "Активный гражданин". Победитель получит 3 года бесплатных поездок в общественном транспорте по системе биометрической оплаты.

Ранее сообщалось, что порядка 35 миллионов проходов по системе Face Pay совершили пассажиры с момента запуска сервиса в Москве в октябре 2021 года.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов отмечал, что вмешательство в Face Pay со стороны исключено, все серверы находятся исключительно в России, а система принадлежит правительству Москвы.



Систему оплаты по лицу Face Pay в столичной метро переименуют

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