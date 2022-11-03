Железнодорожные тарифы на перевозку пассажиров проиндексируют с 1 января

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования проиндексируют на 8,1% с 1 января 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба ФАС РФ.

На 8% проиндексируют и тарифы, сборы, платы на услуги по использованию инфраструктуры железнодорожного транспорта в сфере пассажирских перевозок в дальнем следовании и пригородном сообщении. Индексация коснется и тарифов грузовых перевозок.

Отмечается, что эта мера позволит обновить подвижный состав в условиях повышенного спроса. При этом в ФАС подчеркнули, что устанавливают предельные тарифы, а перевозчики могут устанавливать их ниже предельной стоимости.

"Значительный объем инвестиций планируется направить на увеличение пропускной способности железнодорожной инфраструктуры и вывоз дополнительных объемов грузов на экспорт. Это позволит в запланированном объеме реализовать инвестиционную программу по развитию Восточного полигона, что поможет бизнесу выстроить логистические цепочки в восточном направлении", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с декабря все турникеты станций Московского центрального кольца начнут принимать к оплате банковские карты. При оплате картой новые турникеты срабатывают более чем в два раза быстрее, а при помощи Face Pay – в три раза.



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