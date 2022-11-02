Все турникеты МЦК с декабря будут принимать банковские карты

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С декабря банковские карты начнут принимать к оплате все турникеты станций Московского центрального кольца (МЦК), сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Такая возможность появится после обновления оборудования.

При оплате картой новые турникеты срабатывают более чем в два раза быстрее, а при помощи Face Pay – в три раза. Кроме того, на их экране отображается информация о билете: сколько осталось поездок, дней до окончания действия "Единого" или средств на балансе "Кошелька". Шрифт стал больше, чем раньше. В дополнение появилась яркая цветовая подсветка, что важно для слабовидящих.

Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что специалисты продолжают внедрять отечественные технологии в городском транспорте. По его словам, всего на станциях МЦК заменят порядка 250 турникетов. В метро обеспечение оборудования уже обновили более чем на половине устройств.

Ранее сообщалось, что около 35 миллионов проходов по системе Face Pay совершили пассажиры с момента запуска сервиса в Москве в октябре 2021 года. В сентябре текущего года к системе подключили все станции МЦК. Сейчас в ней зарегистрированы более 200 тысяч пассажиров.



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