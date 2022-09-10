Абонементы могут появиться в системе Face Pay в 2023 году

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В системе бесконтактной оплаты проезда Face Pay могут появиться абонементы в 2023 году. Об этом рассказал первый замруководителя Дептранса Москвы Роман Латыпов.

"При этом в следующем году сервис Face Pay будет тиражироваться, добавляться тарифы, абонементы. Мы рады, что пассажиры им пользуются и многие перестали носить с собой карты "Тройка" и банковские карты для оплаты проезда", – отметил он.

Отмечается, что 10 сентября сервис Face Pay запустили на всех станциях МЦК.

В конце августа заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил о начале тестирования с сентября системы Face Pay на станциях МЦК. На первом этапе, с 1 сентября, к системе подключили 15 станций, в том числе "ЗИЛ", "Нижегородскую", "Окружную" и другие. По словам главы Дептранса, сегодня Face Pay пользуются больше 190 тысяч горожан и эта цифра растет.

В октябре прошлого года, система заработала на всех станциях московского метро. Для регистрации в системе необходимо загрузить фотографию своего лица в специальное приложение, а также привязать банковскую карту.