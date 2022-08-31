Систему Face Pay протестируют на станциях МЦК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Систему Face Pay протестируют на станциях Московского центрального кольца (МЦК), сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"Уже с 3 сентября оплатить проезд по биометрии можно будет на любой станции Кольца в тестовом режиме. Благодаря росту популярности сервиса мэр Москвы Сергей Собянин поручил расширять внедрение Face Pay и делать его удобнее. Сейчас в системе более 190 тысяч пользователей, эта цифра растет", – приводятся слова Ликсутова в телеграм-канале Дептранса.

На первом этапе 1 сентября постепенно подключат 15 станций:



Кутузовская;

Автозаводская;

Андроновка;

Балтийская;

Бульвар Рокоссовского;

Владыкино;

Дубровка;

ЗИЛ;

Зорге;

Измайлово;

Коптево;

Лихоборы;

Локомотив;

Нижегородская;

Окружная.

В Дептрансе уточнили, что затем система заработает на остальных станциях.

Ранее сообщалось, что столичные власти начали прорабатывать возможность включить в систему оплаты по Face Pay социальную карту москвича. Кроме того, отмечалось, что рассматривается возможность продажи корпоративным клиентам абонементов с оплатой по Face Pay.

Система Face Pay заработала на всех станциях московского метро 15 октября 2021 года. Для регистрации в системе необходимо загрузить фотографию своего лица в приложение в разделе Face Pay и привязать банковскую карту.

Пассажир подходит к турникету, на котором есть черный круглый стикер, и смотрит в умную камеру. Она идентифицирует его, после чего с карты списываются деньги за проезд.

