Систему Face Pay протестируют на станциях МЦК

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Систему Face Pay протестируют на станциях Московского центрального кольца (МЦК), сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Уже с 3 сентября оплатить проезд по биометрии можно будет на любой станции Кольца в тестовом режиме. Благодаря росту популярности сервиса мэр Москвы Сергей Собянин поручил расширять внедрение Face Pay и делать его удобнее. Сейчас в системе более 190 тысяч пользователей, эта цифра растет", – приводятся слова Ликсутова в телеграм-канале Дептранса.
На первом этапе 1 сентября постепенно подключат 15 станций:
Ранее сообщалось, что столичные власти начали прорабатывать возможность включить в систему оплаты по Face Pay социальную карту москвича. Кроме того, отмечалось, что рассматривается возможность продажи корпоративным клиентам абонементов с оплатой по Face Pay.
Система Face Pay заработала на всех станциях московского метро 15 октября 2021 года. Для регистрации в системе необходимо загрузить фотографию своего лица в приложение в разделе Face Pay и привязать банковскую карту.
Пассажир подходит к турникету, на котором есть черный круглый стикер, и смотрит в умную камеру. Она идентифицирует его, после чего с карты списываются деньги за проезд.
Пассажиры метро Москвы могут выиграть три месяца бесплатных поездок по Face Pay
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