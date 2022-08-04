Более 95% пассажиров метро стали отказываться от печати чеков в билетных автоматах

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Почти все пассажиры метро отказываются от печати чеков в автоматах по продаже билетов, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы. Электронную версию чека выбирают больше 95%.
Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что по поручению Сергея Собянина вопросам экологии в столичном транспорте уделяется особое внимание.
"Внимательное отношение к окружающей среде и использование ресурсосберегающих технологий являются нашими приоритетами. Мы благодарим пассажиров, которые вносят свой значительный вклад в общее дело сохранения экологии", – подчеркнул он.
Чтобы получить электронную версию чека, нужно только отсканировать QR-код на экране после покупки билета или пополнения карты "Тройка".
В июне сообщалось, что теперь в автоматах по продаже билетов можно не печатать чеки. Сейчас в метро работает около двух тысяч таких устройств. Пассажиры сами решают, печатать им чек или нет.
С 1 июля до конца года пассажирам московского метро возвращают 10 рублей в виде кешбэка за каждую поездку, оплаченную картой "Мир" через сервис Face Pay. Кешбэк возвращается в течение пяти дней с момента оплаты.
Национальная карта должна быть зарегистрирована в программе лояльности платежной системы на сайте privetmir.ru или в мобильном приложении "Привет, Мир!". Кешбэк вернется за оплату проезда на любой станции столичного метро, а также на станции Кутузовская Московского центрального кольца (МЦК). Планируется, что до конца года такая возможность будет доступна по всему МЦК.
Пассажиры метро Москвы могут выиграть три месяца бесплатных поездок по Face Pay
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