Более 95% пассажиров метро стали отказываться от печати чеков в билетных автоматах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Почти все пассажиры метро отказываются от печати чеков в автоматах по продаже билетов, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы. Электронную версию чека выбирают больше 95%.

Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что по поручению Сергея Собянина вопросам экологии в столичном транспорте уделяется особое внимание.

"Внимательное отношение к окружающей среде и использование ресурсосберегающих технологий являются нашими приоритетами. Мы благодарим пассажиров, которые вносят свой значительный вклад в общее дело сохранения экологии", – подчеркнул он.

Чтобы получить электронную версию чека, нужно только отсканировать QR-код на экране после покупки билета или пополнения карты "Тройка".

В июне сообщалось, что теперь в автоматах по продаже билетов можно не печатать чеки. Сейчас в метро работает около двух тысяч таких устройств. Пассажиры сами решают, печатать им чек или нет.

С 1 июля до конца года пассажирам московского метро возвращают 10 рублей в виде кешбэка за каждую поездку, оплаченную картой "Мир" через сервис Face Pay. Кешбэк возвращается в течение пяти дней с момента оплаты.

Национальная карта должна быть зарегистрирована в программе лояльности платежной системы на сайте privetmir.ru или в мобильном приложении "Привет, Мир!". Кешбэк вернется за оплату проезда на любой станции столичного метро, а также на станции Кутузовская Московского центрального кольца (МЦК). Планируется, что до конца года такая возможность будет доступна по всему МЦК.

