Пассажиры метро получат кешбэк за оплату проезда картой "Мир" через Face Pay

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

С 1 июля до конца года пассажирам московского метро будет возвращаться 10 рублей в виде кешбэка за каждую поездку, оплаченную картой "Мир" через сервис Face Pay. Кешбэк вернется в течение пяти дней с момента оплаты. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В материале подчеркивается, что национальная карта должна быть зарегистрирована в программе лояльности платежной системы на сайте privetmir.ru или в мобильном приложении "Привет, Мир!".

Отмечается, что кешбэк вернется за оплату проезда на любой станции столичного метро, а также на станции Кутузовская Московского центрального кольца (МЦК). Планируется, что до конца года такая возможность будет доступна по всему МЦК.

Ранее мобильное приложение "Город" запустило сервис по начислению кешбэка за покупку товаров повседневного спроса популярных брендов. Предложение будет действовать для всех владельцев транспортной карты "Тройка", зарегистрированных в приложении.

Новая опция даст возможность пользователям "Города" получать кешбэк бонусами до 30% от стоимости отдельных товаров в любых магазинах. Для этого нужно совершить покупку и отсканировать чек с помощью мобильного приложения. При наличии в чеке товаров, участвующих в акции, бонусы начисляются автоматически.

