Стало известно, сколько времени россияне проводят в очередях

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Россияне в среднем проводят семь дней в году в очередях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследования "СберМаркета" и агентства "Русопрос".
В частности, как показало исследование, дольше всего люди стоят в очередях за покупками, проводя там по 66 часов в год. Кроме того, 52 часа тратится в гипермаркетах, супермаркетах и гастрономах у дома и еще 14 часов – в непродовольственных магазинах.
Согласно данным специалистов, ожидая автобус или поезд метро, стоя в очереди на эскалатор или маршрутку, россияне тратят по 33 часа в год.
По результатам исследования, замыкают тройку лидеров по длительности очередей поликлиники и другие медицинские организации. Таким образом, в них россияне проводят по 27 часов в год.
В ходе исследования опросили более 1,6 тысячи человек из разных городов РФ.
Ранее сертифицированный семейный врач Томи Митчелл заявил, что малоподвижный образ жизни, зависимость от гаджетов, стресс и нежелание учиться новому сокращают жизнь. По его словам, бесполезная трата времени в социальных сетях может привести к ожирению или спровоцировать хронические заболевания, включая диабет и болезни сердца.
Эксперт отметил, что только самообучение и личностное развитие способны принести пользу как себе, так и обществу. Также негативной привычкой является постоянное сравнивание себя с другими людьми, что приводит к неуверенности и низкой самооценке.
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