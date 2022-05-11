Врач назвал привычки, сокращающие жизнь

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Малоподвижный образ жизни, зависимость от гаджетов, стресс и нежелание учиться новому сокращают жизнь, заявил сертифицированный семейный врач Томи Митчелл.
По его словам, бесполезная трата времени в социальных сетях может привести к ожирению или спровоцировать хронические заболевания, включая диабет и болезни сердца. Эксперт отметил, что только самообучение и личностное развитие способно принести пользу как себе, так и обществу.
"Такие люди с большей вероятностью добьются успеха в карьере, будут меньше испытывать стресс и проживут более долгую и здоровую жизнь. Они имеют на 38% больше шансов достичь своих целей", – приводит слова Митчелла Eat This, Not That!
Также негативной привычкой является постоянное сравнивание себя с другими людьми, что приводит к неуверенности и низкой самооценке. Негативно сказаться на здоровье может недооцененность в отношениях и принятие всего как должного. Это приводит к серьезной нагрузке на сердечно-сосудистую систему и увеличивает риск инсульта, добавил Митчелл.
Ранее россиянам назвали худшую привычку, которая присуща любителям кофе. Об этом рассказала диетолог Элеана Кайданян. Как утверждает специалист, добавление в кофе большого количества сливок или молока вредит здоровью людей с высоким уровнем холестерина.
"Доктор 24": полезные привычки
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