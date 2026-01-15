Форма поиска по сайту

15 января, 18:37

Политика

США расширили санкционный список против Ирана

Фото: 123RF.com/barks

Соединенные Штаты Америки расширили санкционный список против Ирана, включив в него 11 человек и 13 компаний. Об этом сообщается на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

В число организаций, на которые распространились рестрикции, вошли фирмы из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Ирана, Сингапура и Великобритании. В частности, в перечень была включена иранская тюрьма Фардис.

Все добавленные в санкционные списки физические лица оказались иранскими гражданами. Среди них – секретарь Совета безопасности Исламской Республики Али Лариджани.

Согласно данным американского Минфина, политик, рожденный 3 июня 1958 года, связан с верховным лидером Ирана аятоллой Али Хаменеи.

В декабре 2025 года в Иране начались масштабные беспорядки. Причиной послужил девальвация местной валюты и последующий рост цен. Позже протесты приобрели политический характер.

Высший совет нацбезопасности Ирана обвинил в организации беспорядков США и Израиль. На фоне этого президент США Дональд Трамп призвал протестующих захватить государственные учреждения в республике и пообещал отправить помощь участникам митингов.

Позднее в СМИ появилась информация о том, что власти США отправили авианосную ударную группу из Южно-Китайского моря на Ближний Восток на фоне напряженности в отношениях с Ираном. Предварительно, на передислокацию уйдет около недели.

