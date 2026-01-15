Политолог Светов не исключил вооруженную атаку США на Иран

США инициировали заседание Совбеза ООН на фоне протестов в Иране и угрозы эскалации. Ранее в исламской республике вспыхнули ожесточенные протесты, которые поддержал Дональд Трамп. Более того, глава Белого дома не исключал военного вмешательства Вашингтона в ситуацию. Закончится ли все вооруженным конфликтом и как это отразится на России, разбиралась Москва 24.

"Хрупкая" ситуация

Совет Безопасности ООН 15 января проведет экстренное заседание, посвященное ситуации в Иране. Инициатором созыва выступили Соединенные Штаты Америки. Заседание, которое пройдет в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, запланировано на 15:00 по местному времени (23:00 по московскому времени).

Официальным пунктом повестки дня заявлена "Обстановка на Ближнем Востоке". Решение было принято на фоне резкого обострения американо-иранских отношений, массовых внутренних протестов в Иране и прямых угроз военного характера, прозвучавших из Вашингтона.



С конца декабря 2025 года в Иране проходят протесты из-за резкой девальвации национальной валюты – риала. По данным СМИ, с 8 января в стране был отключен интернет. Столкновения с полицией сопровождались антиправительственными лозунгами и привели к жертвам. Власти Ирана обвинили в организации беспорядков США и Израиль.



Согласно информации телеканала NBC, президент США Дональд Трамп дал четкие указания команде по национальной безопасности, что Америка не хочет затяжной войны с Ираном, но в случае необходимости военного ответа действия должны быть "быстрыми и решительными". Также, по данным СМИ, в Вашингтоне обсудили планы широкомасштабной серии авиаударов по ряду военных целей в исламской республике.

Сам Трамп 13 января опубликовал в соцсетях пост в поддержку иранских протестующих, призвав их захватывать госучреждения и отметив, что "помощь уже в пути". Кроме того, в СМИ обратили внимание на взлетевший "индекс пиццы" в последние дни – рестораны в районе Пентагона переполнены заказами. Журналисты связывают это с активной работой сотрудников министерства войны и подготовкой армии США к вооруженному противостоянию с другими странами.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, в свою очередь, опроверг информацию о планах казнить протестующих через повешение. По его словам, это элемент "кампании по дезинформации", целью которой является втягивание США в прямой конфликт с "катастрофическими последствиями".

Аракчи также заявил, что масштабные протесты, начавшиеся в конце декабря 2025 года из-за экономических трудностей и девальвации риала, пошли на спад.

"Уже четыре дня все спокойно. Нет ни демонстраций, ни беспорядков", – сказал глава иранской дипломатии.

Одновременно он заявил о готовности Тегерана навсегда гарантировать исключительно мирный характер своей ядерной программы в обмен на полное снятие международных санкций. При этом неназванный высокопоставленный иранский чиновник заявил агентству Reuters, что республика готова нанести удар по американским военным базам на Ближнем Востоке в случае агрессии Вашингтона против его страны. Также, по словам источников издания, ряду сотрудников рекомендовали покинуть главную авиабазу США в регионе – Аль-Удейд в Катаре.

В связи с нестабильной обстановкой министерство экономического развития Российской Федерации официально рекомендовало гражданам РФ воздержаться от туристических поездок в Иран до дальнейших уведомлений. Российским туристам, уже находящимся в стране, посоветовали проявлять повышенную бдительность, избегать массовых скоплений людей и не осуществлять съемку объектов инфраструктуры.

Скорый конфликт или отвлечение внимания?

Ситуация в Иране является следствием глубоких внутренних противоречий, накопленных после исламской революции в конце 1970-х годов, пояснил в беседе с Москвой 24 политолог Юрий Светов. Он добавил, что в результате переворота принципы Корана оказались заложены в конституционных основах страны, а контроль за всеми сферами жизни, включая нормы поведения и даже стиль одежды, теперь осуществляется с точки зрения религии.

Также, несмотря на наличие президента и парламента, выборы на эти должности проходят под строгим контролем духовенства.





Юрий Светов политолог Сейчас выросло новое поколение, которому такой уклад жизни не нравится, и протесты, особенно связанные с ограничениями личных свобод, вспыхивали неоднократно. Однако основа нынешнего недовольства экономическая: в этом плане положение Ирана крайне сложное.

"К экономическим проблемам добавились внутренние решения, усилившие инфляцию и обрушившие национальную валюту. Власть не пошла на диалог с наиболее пострадавшими группами, в частности с торговцами. А базары там являются центрами общественной жизни и формирования мнений. Вместо разговора протест был объявлен происками США и Израиля, что создает условия для возможной эскалации", – рассказал Светов.

Для Штатов же иранские власти давно являются проблемой, отметил политолог.

"Они могут увидеть в этой нестабильности возможность для силового воздействия. Поэтому я совершенно не исключаю достоверность сведений, что американцы в ближайшее время проведут атаку на Иран и их центры управления", – резюмировал Светов.

По мнению же генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина, ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь мировую прессу и общественность от других процессов.

"Ленты новостей умышленно заполняются такими громкими сообщениями, в то время как главные события могут происходить по другую сторону океана – где США, возможно, предполагают взять контроль над нефтяным комплексом Венесуэлы или добиться приобретения Гренландии", – пояснил политолог в беседе с Москвой 24.





Алексей Мухин генеральный директор Центра политической информации Поэтому мне кажется, что протесты в Иране созданы искусственно. В этом, естественно, заинтересован и Израиль, которому выгодно, чтобы Иран был нестабилен, поскольку это может спровоцировать удар по нему, что ослабит страну. Для Израиля это также возможность отвлечь внимание от внутренних вопросов. Все это взаимосвязано, и выделить что-то одно сложно, но основной тренд и причины происходящего достаточно очевидны.

По словам эксперта, до нового года Иран предпринимал шаги для налаживания переговоров с США, поэтому эскалация целиком является инициативой Вашингтона.

"Дональд Трамп, вероятно, торопится перед выборами в Конгресс создать позитивные для себя кейсы, чтобы предстать успешным президентом и добавить голосов республиканцам", – добавил Мухин.

Он уточнил, что, помимо электоральных мотивов, интерес американского лидера в заработке и фактическом "ограблении" Венесуэлы, Гренландии или других стран.

"Смущает то, что Трамп не постеснялся формировать конфликтные линии сразу по нескольким направлениям одновременно. Хотя, насколько мне известно, Пентагон не рекомендовал так делать, но у Трампа свои представления о том, как все должно быть", – пояснил политолог.

Говоря о том, как это повлияет на Россию, он отметил, что Иран является стратегическим союзником нашей страны, с которым подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

"Он не предусматривает обязательств по военной защите, хотя Россия участвует в создании системы коллективной безопасности наряду с Китаем. В то же время нестабильность в Иране, а также Венесуэле ставит под вопрос эксплуатацию их минерально-сырьевой базы", – сказал Мухин.

Это открывает возможности для других стран, включая Россию, компенсировать выпадающие объемы энергоносителей в мире, заключил эксперт.

