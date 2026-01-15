Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Иран

Фото: depositphotos/lkpro

Россиянам стоит воздержаться от туристических поездок в Иран. Об этом сообщила пресс-служба министерства экономического развития России.

При этом гражданам, которые уже находятся на территории республики, нужно проявлять повышенную бдительность, избегать скоплений людей, массовых мероприятий и районов у правительственных и военных объектов.

В это же время категорически не рекомендуется делать фото или снимать видео в общественных местах, особенно у объектов транспортной, энергетической и военной инфраструктуры.

Минэкономразвития призвало туроператоров и агентства донести эту информацию до всех клиентов, которые планируют туристические поездки в Иран.

Масштабные беспорядки в этой стране начались в декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты и последующего роста цен. Позже протесты приобрели политический характер. На фоне беспорядков президент США Дональд Трамп призвал Тегеран проявить гуманный подход к протестующим.

При этом уже 15 января министр иностранных дел республики Аббас Аракчи указал, что протесты завершились. По его словам, на протяжении последних четырех дней в стране больше не проходят демонстрации.

