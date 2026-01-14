Захарова назвала запредельем слова Каллас о смене власти в Иране

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Глава евродипломатии Кая Каллас нарушила все нормы дипломатии, заявив, что Евросоюз хочет смены политического строя в Иране, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Такое заявление она сделала в ответ на слова Каллас о том, что, хотя она не может предсказать, падет ли режим в Тегеране, ЕС будет прилагать все усилия для этого, оказывая поддержку гражданскому обществу Ирана.

"Это запределье, когда человек, который занимается как бы дипломатией, еще раз подчеркну, дипломатией, говорит о том, что делает ставку на гражданское общество какой-либо страны для того, чтобы "режим пал", – заявила Захарова в эфире радио Sputnik.

Также дипломат назвала новшеством настолько открытую атаку.

Беспорядки в Иране вспыхнули в декабре 2025 года из-за девальвации местной валюты, вызвавшей рост цен. С течением времени протесты переросли в столкновения с полицией и приобрели политический характер.

В начале января протестующие в районе Садаф сожгли несколько религиозных книг, включая Коран. Другая группа митингующих попыталась совершить нападение на городскую мечеть.

Глава судебной власти Ирана Голям Хосейн Мохсени-Эджеи пообещал наказать участников протестных акций в стране по всей строгости закона. Высший совет нацбезопасности Ирана, в свою очередь, обвинил США и Израиль в организации беспорядков.

Недавно стало известно, что власти начали готовиться к отключению страны от глобального интернета. При этом в Иране уже внедрен "белый список" сайтов, в который включены внутренние мессенджеры, поисковые системы и собственный стриминговый сервис с одобренными государством видеороликами.