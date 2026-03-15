15 марта, 19:39Мэр Москвы
Собянин: сбит еще один вражеский БПЛА, летевший на Москву
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Средства ПВО сбили еще один беспилотник, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.
"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", – указал мэр.
Атака вражеских дронов на столицу началась 14 марта. К настоящему моменту уничтожены 108 БПЛА.
На фоне этого московский аэропорт Шереметьево временно принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами. Меры предприняты из-за введения ограничений на использование воздушного пространства в районе аэровокзала.