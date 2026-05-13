Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 мая, 16:37

Происшествия

Прокуратура Москвы начала проверку после информации о загрязнении реки Очаковки

Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы организовала проверку после появления информации о загрязнении реки Очаковки. Об этом сообщила пресс-служба столичного ведомства.

В проверке принимают участие специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды и ГУП "Мосводосток". Они уже отобрали пробы воды.

Прокуратура, в свою очередь, держит на контроле установление обстоятельств и причин случившегося. По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты соответствующие меры реагирования.

Ранее столичная межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку после загрязнения Конторского и Конного прудов на реке Малой Сосенке в ТиНАО. К ней также привлекли специалистов департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Вместе с тем была обследована акватория Москвы-реки вблизи набережной Новикова-Прибоя после информации о ее загрязнении. Недалеко от берега работники зафиксировали остаточные следы взвешенных веществ природного происхождения. Для обследования были взяты пробы воды, однако проверка не показала гибели флоры и фауны.

Московская прокуратура организовала проверку из-за загрязнения реки Сетунь

Читайте также


происшествияэкологиягород

Главное

Как защитить свои права при сокращении на работе?

При увольнении по сокращению сотруднику обязаны выплатить выходное пособие

Если на человека оказывают давление, не стоит подписывать документы

Читать
закрыть

К чему ведет синдром хронической усталости?

Такое состояние существенно снижает качество жизни

На фоне физиологического коллапса часто развивается тяжелая вторичная депрессия

Читать
закрыть

К каким катаклизмам приведет "супер Эль-Ниньо"?

Обычно явление усиливает волны жары

Наступление явления в ближайшие месяцы – скорее, предположение

Читать
закрыть

Как подготовиться к появлению комаров в Московском регионе?

Защищаться от насекомых следует традиционными репеллентами

Все работает в соответствии с инструкциями на упаковке и этикетке

Читать
закрыть

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика