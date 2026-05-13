Прокуратура Москвы начала проверку после информации о загрязнении реки Очаковки

Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы организовала проверку после появления информации о загрязнении реки Очаковки. Об этом сообщила пресс-служба столичного ведомства.

В проверке принимают участие специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды и ГУП "Мосводосток". Они уже отобрали пробы воды.

Прокуратура, в свою очередь, держит на контроле установление обстоятельств и причин случившегося. По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты соответствующие меры реагирования.

Ранее столичная межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку после загрязнения Конторского и Конного прудов на реке Малой Сосенке в ТиНАО. К ней также привлекли специалистов департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Вместе с тем была обследована акватория Москвы-реки вблизи набережной Новикова-Прибоя после информации о ее загрязнении. Недалеко от берега работники зафиксировали остаточные следы взвешенных веществ природного происхождения. Для обследования были взяты пробы воды, однако проверка не показала гибели флоры и фауны.

