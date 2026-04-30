30 апреля, 16:20Экология
Прокуратура приступила к проверке после загрязнения двух прудов в ТиНАО
Столичная межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку после загрязнения Конторского и Конного прудов на реке Малой Сосенке в ТиНАО. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
"Установление всех обстоятельств и причин произошедшего на контроле в прокуратуре", – говорится в сообщении.
В частности, к проверке привлекли специалистов департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Также эксперты отобрали пробы воды. По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее была обследована акватория Москвы-реки вблизи набережной Новикова-Прибоя после информации о ее загрязнении. Недалеко от берега работники зафиксировали остаточные следы взвешенных веществ природного происхождения. Для обследования были взяты пробы воды, однако проверка не показала гибели флоры и фауны.