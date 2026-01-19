Реабилитация Борисовского пруда на юге Москвы пройдет в этом году

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Реабилитация Борисовского пруда на юге Москвы пройдет в 2026 году, сообщила пресс-служба комплекса горхозяйства столицы.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков напомнил, что Борисовский пруд – один из крупнейших и старейших водоемов города. Территория вокруг него имеет развитую инфраструктуру, в том числе пляж с зонами отдыха, прокат лодок и пешеходные дорожки.

Однако на дне пруда скопились большие объемы ила. Из-за этого было принято решение о реабилитации, рассказал вице-мэр.

В рамках работ планируется очистить четыре участка водоема от ила общим объемом более 20 тысяч кубометров. Мероприятия проведут с использованием плавающего земснаряда без осушения водоема, что сохранит его экосистему. Вместе с тем на одном из участков берега развернут мобильную установку по обезвоживанию илового осадка.

После всех процедур очищенная вода будет возвращаться в пруд, а ил вывозиться на специализированные полигоны для утилизации.

Ранее в Кузьминках стартовала реабилитация Шибаевского пруда. На его дне скопилось значительное количество ила. В ходе работ специалисты очистят водоем и создадут дополнительную зону биоплато площадью 710 квадратных метров. В теплое время года там высадят свыше 13 тысяч водных растений.