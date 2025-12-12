Депприроды Москвы взял на контроль данные о загрязнении реки Сетуни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы взял на контроль сведения о загрязнении реки Сетуни, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Сигнал о загрязнении реки Сетуни в Саларьевском парке в районе Коммунарка поступил в департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы и был незамедлительно взят в работу", – говорится в сообщении.

Специалисты оперативно направились на место. Они осмотрели подземный коллектор в реку и выявили сброс загрязненной воды. Эксперты взяли пробы для анализов.

Ранее специалисты ГУП "Мосводосток" проверили русло реки Яузы в районе Электрозаводского моста после информации о странной жидкости, вытекающей в воду. Жители заметили массы бело-зеленого цвета.

Специалисты прибыли на место для обследования и установили, что акватория реки находится в удовлетворительном состоянии.

