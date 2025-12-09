Форма поиска по сайту

09 декабря, 09:47

Экономика

Москвичам рассказали об инновационных решениях для зеленой экономики

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Московские предприятия создают и внедряют в производство инновационные решения, позволяющие минимизировать воздействие на окружающую среду. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на главу департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолия Гарбузова.

Он напомнил, что в Москве работает почти 4,6 тысячи предприятий, однако промышленность гармонично вписывается в городскую среду благодаря современным технологиям.

В частности, бюро аналитического приборостроения "Хромдет-Экология" более 35 лет производит газоанализаторы-газосигнализаторы, с помощью которых можно контролировать состояние воздуха на наличие вредных токсичных и взрывоопасных веществ.

Среди клиентов – компании из Москвы и Санкт-Петербурга, Пермского края, Иркутской области и других регионов. В столице такое оборудование использовать в нефтеперерабатывающей и химической отраслях, системах водоснабжения и водоотведения.

В свою очередь, компания "Салфокс" создает системы очистки воздуха от токсичных химических соединений. Оборудование минимизирует промышленные выбросы, эффективность очистки воздуха составляет 99%.

Экологичные решения применяет также АО "НТЦ ЭЛИНС" – производитель аппаратно-программных комплексной и вычислительной техники. По словам заместителя гендиректора компании Ирины Тикменовой, при снижении уровня естественного самоочищения воздуха на предприятии уменьшается интенсивность производственных процессов. Кроме того, там функционирует система экологического контроля.

Оборудование для очистки сточных вод в Москве предлагает "Гидрикс". Предприятие создает технологии для фильтрации и обезвоживания осадка сточных вод. Они демонстрируют высокие показатели эффективности и ресурсосбережения, снижая расходы на дальнейшую утилизацию.

Ранее сообщалось, что Москва вошла в число мегаполисов с низким индексом загрязнения атмосферы. Каждые 20 минут 57 станций контроля отправляют специалистам свыше 20 показателей по качеству воздуха. С 2010 года концентрация загрязняющих веществ снизилась в 2,5 раза, а мелких взвешенных частиц – в 1,5 раза.

Строительство новых дорог в Москве улучшило экологическую ситуацию города

бизнесэкономикаэкологиягород

