12 декабря, 09:57

ЦБ намерен оспорить решение ЕК об использовании активов России

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Центробанк России планирует оспаривать любое использование замороженных активов регулятора во всех доступных инстанциях, в том числе в международных организациях с последующим приведением в исполнение судебных актов на территории стран – членов ООН. Об этом сообщается на сайте ЦБ.

В Банке России уточнили, что предусмотренные Еврокомиссией механизмы прямого или косвенного использования активов являются незаконными, противоречат международному праву и нарушают принципы суверенного иммунитета активов.

Регулятор оставляет за собой право без дополнительного уведомления приступить к практической реализации всех доступных правовых и иных механизмов защиты интересов в случае дальнейшего продвижения инициатив Евросоюза, говорится в пресс-релизе.

ЕС может вынести решение по замороженным активам России 18 декабря в рамках саммита в Брюсселе. Это "значительный рычаг, который позволит влиять на параметры будущего мира", отметил министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

При этом СМИ указывали, что ЕС нарушил "золотое правило" председателя Евросовета Антониу Кошты, которое предполагает проведение саммита одним днем. ЕС ради активов РФ продлил запланированный саммит на два дня, сказали журналисты.

В Euroclear рассказали, к чему приведет возможная конфискация замороженных активов РФ

