09 декабря, 11:32

Politico: Япония отказалась от плана ЕС по конфискации активов России

Япония отказалась от плана ЕС по конфискации активов России

Фото: 123RF.com/paylessimages

Япония отказалась от предложения стран Евросоюза (ЕС) конфисковать замороженные российские активы на сумму примерно 30 миллиардов долларов. Об этом сообщает RT со ссылкой на публикацию Politico.

По данным источников в Европейской службе внешних действий, министр финансов страны Сацуки Катаяма заявила, что Токио не вправе распоряжаться российскими активами по юридическим причинам.

Токио во время встречи министров финансов стран "Большой семерки" дал понять, что не будет копировать схему передачи Киеву средств, аналогично европейской. По данным СМИ, это нарушило планы ЕС на обеспечение глобальной поддержки экспроприации российских активов в Европе.

До этого премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал три условия использования замороженных российских активов для Украины. Во-первых, необходимо распределить риски среди всех стран европейского сообщества, также нужно защитить ликвидность и учесть принцип справедливого распределения доходов.

При этом де Вевер указал на высокие риски использования заблокированных активов из Euroclear и предупредил о негативных последствиях как для Бельгии, так и для всей Европы.

