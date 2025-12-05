Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 декабря, 12:30

Политика

Премьер Бельгии озвучил условия использования активов России для Украины

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER HOSLET

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал три условия использования замороженных российских активов для Украины. Он высказался об этом в рамках выступления в парламенте, сообщает RT со ссылкой на видеозапись, размещенную на странице политика в соцсети Х.

Первым условием де Вевер назвал распределение всех рисков, вторым – защиту ликвидности и рисков. По его словам, европейский депозитарий Euroclear должен иметь доступ к соответствующим средствам на случай, если это потребуется.

Третьим условием, по словам премьера, является справедливое распределение доходов. Он объяснил, что все страны – члены Евросоюза, владеющие активами РФ, должны участвовать в этом процессе.

При этом де Вевер обратил внимание на высокие риски использования заблокированных активов из Euroclear и предупредил о негативных последствиях как для Бельгии, так и для всей Европы.

Ранее депутаты бельгийского парламента встретили аплодисментами речь де Вевера, который отказался передать замороженные активы России под контроль Еврокомиссии. Он уточнил, что Брюссель остается лоялен ЕС и полностью готов поддерживать Киев, однако европейские государства не могут просить Бельгию сделать невозможное, имея в виду экспроприацию российских активов.

Читайте также


политика

Главное

Что можно вырастить дома к Новому году?

Зимой можно организовать "огород" прямо в квартире

Если хочется посадить то, что даст урожай к Новому году, стоит обратить внимание на лук

Читать
закрыть

Увеличится ли зарплата учителей минимум до двух МРОТ?

Депутаты уверены: мера повысит привлекательность профессии

Основной причиной дефицита кадров в образовании эксперты считают низкие доходы

Читать
закрыть

Что будет с салонами красоты в РФ после налоговых изменений?

Более 50% салонов красоты в России могут прекратить работу из-за налоговой реформы

Наиболее уязвимыми окажутся салоны в городах-миллионниках

Читать
закрыть

Как побывать на рабочем корпоративе и не опозориться?

В сочетании с праздником алкоголь порождает массу потенциально опасных для карьеры ситуаций

Стоит заранее ознакомиться с дресс-кодом, чтобы не выглядеть неуместно

Читать
закрыть

Что грозит столичной ветклинике, в которой умер шпиц?

Животные считаются имуществом, и судебная практика идет по пути присуждения компенсаций

Правоохранители могут провести проверку по статье о жестоком обращении с животными

Читать
закрыть

Чем полезны ежедневные объятия?

Объятия влияют на парасимпатическую нервную систему

При тактильном контакте замедляется дыхание, постепенно приходит чувство безопасности

Читать
закрыть

Как защититься от гонконгского гриппа?

Вакцины, которые россиянам предлагают с начала сентября, защищают от вируса

Важно носить одноразовые медицинские маски и часто мыть руки

Читать
закрыть

Станет ли больше свободного времени на работе за счет цифровизации?

Эксперты уверены: итогом цифровизации станет увеличение скорости выполнения задач

Цифровизация может продолжиться еще какое-то время, а после процесс застынет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика