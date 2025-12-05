Премьер Бельгии озвучил условия использования активов России для Украины

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER HOSLET

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер назвал три условия использования замороженных российских активов для Украины. Он высказался об этом в рамках выступления в парламенте, сообщает RT со ссылкой на видеозапись, размещенную на странице политика в соцсети Х.

Первым условием де Вевер назвал распределение всех рисков, вторым – защиту ликвидности и рисков. По его словам, европейский депозитарий Euroclear должен иметь доступ к соответствующим средствам на случай, если это потребуется.

Третьим условием, по словам премьера, является справедливое распределение доходов. Он объяснил, что все страны – члены Евросоюза, владеющие активами РФ, должны участвовать в этом процессе.

При этом де Вевер обратил внимание на высокие риски использования заблокированных активов из Euroclear и предупредил о негативных последствиях как для Бельгии, так и для всей Европы.

Ранее депутаты бельгийского парламента встретили аплодисментами речь де Вевера, который отказался передать замороженные активы России под контроль Еврокомиссии. Он уточнил, что Брюссель остается лоялен ЕС и полностью готов поддерживать Киев, однако европейские государства не могут просить Бельгию сделать невозможное, имея в виду экспроприацию российских активов.