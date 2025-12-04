Медведев пригрозил ЕС "репарациями в натуральной форме" при краже активов РФ

Фото: ТАСС/Екатерина Штукина

Россия вернет свои замороженные активы, заблокированные в Бельгии, "репарациями в натуральной форме" в случае их конфискации Евросоюзом. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем канале в МАХ.

Политик подчеркнул, что кража российской собственности путем выдачи репарационного кредита будет расцениваться согласно международному праву как особого рода casus belli со всеми вытекающими для Брюсселя и отдельных стран ЕС последствиями.

"И тогда возврат этих средств может состояться уже не через суд, а путем настоящих репараций, уплаченных в натуральной форме поверженными врагами России", – написал Медведев.

Коллегия Еврокомиссии одобрила потенциальный репарационный кредит для Украины, подразумевающий экспроприацию замороженных активов России, 3 декабря.

Документ предполагает запрет на исполнение иностранных юридических решений по займу внутри Евросоюза для защиты Бельгии от ответных действий России. В то же время в схеме кредита Киеву под российские активы будет предусмотрен механизм немедленного возвращения заблокированных средств Москве.