03 декабря, 15:42

Политика

Коллегия ЕК одобрила потенциальный "репарационный кредит" из активов РФ для Украины

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER MATTHYS

Коллегия Еврокомиссии (ЕК) одобрила потенциальный "репарационный кредит" для Украины, что подразумевает экспроприацию замороженных активов РФ, заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен.

"Мы запретим исполнение иностранных юридических решений по репарационному кредиту внутри Евросоюза", – цитирует ТАСС главу Еврокомиссии.

По ее словам, это якобы должно защитить Бельгию от ответных действий РФ. Кроме того, по словам Фон дер Ляйен, для экспроприации активов не требуется искать компромисс. Это решение будет утверждаться квалифицированным большинством голосов.

В то же время в схеме кредита Украине под российские активы будет предусмотрен механизм немедленного возвращения заблокированных средств Москве.

"Мы также обеспечили с помощью очень эффективного механизма ликвидности, что необходимые денежные средства всегда будут в наличии. И это включит не только государства-члены, но и бюджет Европейского союза", – уточнила Фон дер Ляйен.

Также ЕК предложила альтернативу, согласно которой Киеву выдадут заем в размере 90 миллиардов евро. Ожидается, что это покроет две трети потребностей Украины. По словам Ляйен, для сохранения работы государства и продолжения боевых действий против РФ Киеву до конца 2027 года нужно еще 135 миллиардов евро.

До этого глава европейского депозитария Euroclear Валери Урбен заявила, что использование замороженных российских активов для кредита Украине подорвет привлекательность финансовых рынков Европы. Она подчеркнула, что инвесторы, в том числе суверенные фонды и центральные банки, воспримут такие меры как конфискацию резервов.

Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что правительство России вырабатывает пакет ответных мер на случай конфискации российских активов. Лидер страны отмечал, что европейцы прямо говорят, что изъятие активов было бы воровством чужой собственности.

