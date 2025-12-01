Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 декабря, 04:34

Политика
Главная / Новости /

SZ: Бельгия передаст активы РФ Киеву при соблюдении ее условий

В Бельгии озвучили условия для передачи Киеву активов РФ

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Власти Бельгии допустили использование замороженных активов РФ для кредитов Украине с учетом нескольких условий. Об этом сообщает издание Suddeutsche Zeitung, ссылаясь на письмо премьер-министра Бельгии Барта де Вевера.

Во-первых, Бельгия настаивает, чтобы все страны Евросоюза предоставили по кредиту "юридически обязывающие, безусловные, безотзывные и предоставляемые по требованию гарантии". Во-вторых, Де Вевер
предлагает разделить все риски, связанные с дальнейшими процедурами споров по поводу активов, между партнерами по ЕС.

Наконец, третье условие обязывает к участию в программе всех членов Евросоюза, у которых находятся госактивы РФ.

Как выяснили журналисты, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже выразила готовность соблюсти все перечисленные требования. Премьер Бельгии будет требовать поддержку от всех стран Евросоюза. Ожидается, что необходимые гарантии будут получены к декабрю.

Евросоюз может вынести решение по замороженным российским активам 18 декабря в рамках саммита в Брюсселе. В МИД Франции заявляли, что Европа хочет защитить Украину от финансовых трудностей в ближайшие 2 года в том случае, если конфликт продолжится.

Ранее СМИ писали, что некоторые страны ЕС подозревают Бельгию в использовании доходов от замороженных российских активов. Если Бельгия продолжит блокировать решение об изъятии активов РФ, то представители других стран ЕС в преддверии саммита в декабре будут все чаще поднимать этот вопрос.

Читайте также


политикаэкономика

Главное

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Читать
закрыть

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Читать
закрыть

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Читать
закрыть

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Читать
закрыть

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Читать
закрыть

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Читать
закрыть

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика