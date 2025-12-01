SZ: Бельгия передаст активы РФ Киеву при соблюдении ее условий

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Власти Бельгии допустили использование замороженных активов РФ для кредитов Украине с учетом нескольких условий. Об этом сообщает издание Suddeutsche Zeitung, ссылаясь на письмо премьер-министра Бельгии Барта де Вевера.

Во-первых, Бельгия настаивает, чтобы все страны Евросоюза предоставили по кредиту "юридически обязывающие, безусловные, безотзывные и предоставляемые по требованию гарантии". Во-вторых, Де Вевер

предлагает разделить все риски, связанные с дальнейшими процедурами споров по поводу активов, между партнерами по ЕС.

Наконец, третье условие обязывает к участию в программе всех членов Евросоюза, у которых находятся госактивы РФ.

Как выяснили журналисты, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже выразила готовность соблюсти все перечисленные требования. Премьер Бельгии будет требовать поддержку от всех стран Евросоюза. Ожидается, что необходимые гарантии будут получены к декабрю.

Евросоюз может вынести решение по замороженным российским активам 18 декабря в рамках саммита в Брюсселе. В МИД Франции заявляли, что Европа хочет защитить Украину от финансовых трудностей в ближайшие 2 года в том случае, если конфликт продолжится.

Ранее СМИ писали, что некоторые страны ЕС подозревают Бельгию в использовании доходов от замороженных российских активов. Если Бельгия продолжит блокировать решение об изъятии активов РФ, то представители других стран ЕС в преддверии саммита в декабре будут все чаще поднимать этот вопрос.