Новости

Новости

28 ноября, 10:36

Политика
Politico: в ЕС подозревают Бельгию в использовании доходов от активов РФ

В ЕС подозревают Бельгию в использовании доходов от активов РФ

Фото: depositphotos/ginasanders

Некоторые страны Евросоюза (ЕС) подозревают Бельгию в использовании доходов от замороженных российских активов. Об этом пишет Politico со ссылкой на дипломатические источники.

По данным издания, если Бельгия продолжит блокировать решение об изъятии активов РФ в пользу Украины, то представители других стран – членов ЕС в преддверии саммита в декабре будут все чаще поднимать вопрос о такой вероятности.

"В свете этого затягивания стоит задуматься, поняли ли действительно (в Бельгии. – Прим. ред.), что на кону безопасность Европы", – сказал один из источников.

Кроме того, в ЕС планируют выяснить, использует ли Бельгия собственные налоговые сборы как источник финансирования Украины, как это делают другие страны.

Данные Кильского института мировой экономики говорят о том, что с 2022 года по 31 августа 2025 года Бельгия выделила Украине 3,4 миллиарда евро помощи, тогда как налоговые сборы с доходов от активов РФ только в 2024 году составили 1,7 миллиарда евро.

При этом представитель кабмина Бельгии отверг обвинения, пояснив, что все собранные налоги "ассигнованы" в пользу Украины. Однако он не ответил прямо на вопрос, перевела ли Бельгия эти средства.

"Бельгия взяла на себя обязательство выделять на поддержку Украины все налоговые сборы с процентных доходов от замороженных на балансах Euroclear российских активов. В 2025 году эти сборы оцениваются примерно в 1 миллиард евро", – сказал собеседник издания.

Ранее участники видеоконференции "коалиции желающих" предложили в полной мере использовать замороженные активы РФ, утверждая, что скорейшее принятие решения об обеспечении финансирования Украины имеет важнейшее значение. Еврокомиссия планирует изъять активы до конца 2025 года.

Однако Брюссель запросил более строгие гарантии того, что не будет один нести ответственность за связанные с кредитами Киеву риски. Также стало известно, что Euroclear принял решение о разблокировке активов граждан России без наличия американской лицензии OFAC.

Сейчас на счетах Euroclear заморожено 193 миллиарда евро российских активов, при этом 180 из них являются суверенными активами Центробанка. Их конфискация нанесет ущерб репутации еврозоны.

