Новости

Новости

00:38

Политика

"Коалиция желающих" призвала в полной мере использовать замороженные активы РФ

Фото: depositphotos/Mukhina1

Участники видеоконференции "коалиции желающих" предложили в полной мере использовать замороженные активы РФ, утверждая, что скорейшее принятие решения об обеспечении финансирования Украины имеет важнейшее значение. Об этом говорится в совместном заявлении участников конференции, которое распространила пресс-служба правительства ФРГ.

На встрече председательствовали канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер.

Они также заявили, что договорились с госсекретарем США Марко Рубио ускорить совместную деятельность по разработке гарантий безопасности Украины. Мерц, Макрон и Стармер поручили своим военным ведомствам завершить общую работу по планированию на этом направлении.

Ранее Макрон сообщал, что Франция и Великобритания сформируют на базе "коалиции желающих" рабочую группу по разработке гарантий безопасности Украины. Французский лидер также выразил мнение, что численность ВСУ не нужно ограничивать, поскольку военные необходимы стране "для сдерживания любой агрессии".

Американский лидер Дональд Трамп заявил об "очень близкой" сделке по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, достичь мира на Украине оказалось нелегко. Тем не менее он выразил надежду на то, что американской стороне удастся это сделать.

Захарова назвала условия ЕС по достижению мира на Украине нелепыми

политика

