Ермак заявил, что Зеленский хочет встретиться с Трампом на День благодарения

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский хочет встретиться с американским лидером Дональдом Трампом как можно скорее, возможно на День благодарения, 27 ноября. Об этом заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак, слова которого передает портал Axios.

Как отметил Ермак, в рамках встречи Зеленский собирается обсудить вопрос территориальных уступок.

Ранее Зеленский заявил, что планирует обсудить с Трампом "чувствительные" моменты предлагаемого Вашингтоном плана по урегулированию украинского конфликта. При этом депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) указал, что президент Украины отказался от предложения США прилететь в Вашингтон на текущей неделе.

Первоначальная версия плана США, состоящая из 28 пунктов, была обнародована 20 ноября. Она предполагала отказ Украины от членства в НАТО, ограничение численности ее вооруженных сил и возможное снятие санкций с России. Также план предусматривал признание Крыма, Донецка и Луганска российскими территориями.

23 ноября в Женеве прошли переговоры между представителями Киева и Вашингтона. По итогам обсуждений мирный план был сокращен до 19 пунктов. К примеру, по информации СМИ, из документа исключили вопрос использования замороженных российских активов.

В свою очередь, Владимир Путин сообщил, что Россия получила план США. Он подчеркнул, что Москва и Вашингтон обсуждали мирные инициативы по украинскому урегулированию еще до саммита на Аляске.

