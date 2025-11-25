Форма поиска по сайту

25 ноября, 19:31

Политика

Премьер Британии назвал четыре условия для мира на Украине

Фото: TASS/AP/Kin Cheung

Премьер-министр Британии Кир Стармер считает, что мир на Украине будет достигнут только при условии сохранения суверенитета страны, ее защиты в будущем, а также самостоятельности Киева и возможного членства украинской стороны в ЕС и НАТО при согласии стран-членов. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Sky News.

Стармер также отметил, что сперва в американский план по урегулированию украинского конфликта входили "неприемлемые" условия. Однако, по его словам, там были и позитивные моменты, которые способствовали установлению "справедливого мира" на Украине.

Помимо этого, политик сообщил, что Вашингтон и Киев утвердили окончательный текст плана. Он подчеркнул, что в этом документе нет "новых предложений или соглашений".

О подготовке Штатами мирного плана по Украине стало известно 20 ноября. В документ, состоящий из 28 пунктов, входил отказ Украины от членства в НАТО, ограничение численности ее вооруженных сил и возможное снятие санкций с России. Также предполагалось признание Крыма, Донецка и Луганска российскими территориями.

23 ноября в Женеве прошли переговоры между представителями Киева и Вашингтона. В результате, как сообщили СМИ, план был сокращен до 19 пунктов.

По словам неназванного американского чиновника, Киев согласился с предварительными условиями Вашингтона. Он также указывал, что сторонам остается уладить "незначительные детали".

